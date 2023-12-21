Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостьей которого стала певица Tayanna (Татьяна Решетняк) показал, как приготовить аутентичное украинское печенье – погачи. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Ранее сливочное масло не было распространено в Украине, и блюда обычно готовили на смальце. Так и для этого рецепта Евгений Клопотенко решил самостоятельно сделать смалец и приготовить с ним печенье.

Для приготовления погачей "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 г муки

70 г сметаны

70 мл кефира

1 ч.л. соли

700 г сала (из него сделаем смалец и шкварки)

2 яйца

Сначала перемешиваем до однородности кефир со сметаной и солью. Затем постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто.

Сало Евгений Клопотенко нарезает кубиками среднего размера и хорошо выжаривает его на сковороде, чтобы вытопился жир. Даем смальцу немного остыть, а затем добавляем его к тесту и перемешиваем. После этого добавляем яйца и снова вымешиваем тесто.

Готовое тесто Евгений Клопотенко заворачивает в пищевую пленку и отправляет охлаждаться в холодильник на 30 минут, тогда с ним будет легче работать.

Шкварки перекручиваем с помощью мясорубки.

На припыленной мукой рабочей поверхности Евгений Клопотенко раскатывает тесто в прямоугольник, сверху посыпает его шкварками, складывает вдвое, как книгу, и еще раз раскатывает.

Стаканом вырезаем печенье, выкладываем его на противень, застеленный пергаментом, и делаем на нем надрезы. Выпекать погачи надо в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

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