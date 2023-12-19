На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусный и полезный десерт "Яблочные облачка".
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 1,2 кг яблок (лучше кислых сортов)
- 100 г сахара
- 30 г желатина
- 150 мл воды
- ванильный сахар или корица (по желанию)
- лимонная кислота (1/5 ч. л.)
Сначала"Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет желатин в воду и оставляет его набухать - 10-15 минут при комнатной температуре.
Яблоки моем, чистим, нарезаем небольшими кусочками, выкладываем в форму и запекаем в разогретой до 170 градусов духовке 15-20 минут или просто 10 минут в микроволновке.
К горячим яблокам "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет сахар, ваниль и лимонную кислоту, перемешивает все и перебивает погружным блендером до однородности.
В горячее яблочное пюре добавляем размоченный желатин, перемешиваем и снова пробиваем блендером. Накрываем массу пищевой пленкой "в контакт", даем остыть при комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник на 5 часов.
После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает яблочную массу в чашу комбайна и начинает сбивать ее венчиком на больших оборотах до посветления и увеличения в объеме.
Форму (можно брать любую) смазываем растительным маслом. Чтобы десерт было легче доставать, можно застелить форму пищевой пленкой. Выкладываем взбитую яблочную массу, разравниваем, накрываем пленкой и ставим на 4-5 часов в холодильник. Застывший десерт нарезаем на кусочки и можно подавать.
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