Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очень простого и вкусного десерта из яблок.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусный и полезный десерт "Яблочные облачка".

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

1,2 кг яблок (лучше кислых сортов)

100 г сахара

30 г желатина

150 мл воды

ванильный сахар или корица (по желанию)

лимонная кислота (1/5 ч. л.)

Сначала"Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет желатин в воду и оставляет его набухать - 10-15 минут при комнатной температуре.

Яблоки моем, чистим, нарезаем небольшими кусочками, выкладываем в форму и запекаем в разогретой до 170 градусов духовке 15-20 минут или просто 10 минут в микроволновке.

К горячим яблокам "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет сахар, ваниль и лимонную кислоту, перемешивает все и перебивает погружным блендером до однородности.

В горячее яблочное пюре добавляем размоченный желатин, перемешиваем и снова пробиваем блендером. Накрываем массу пищевой пленкой "в контакт", даем остыть при комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник на 5 часов.

После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает яблочную массу в чашу комбайна и начинает сбивать ее венчиком на больших оборотах до посветления и увеличения в объеме.

Форму (можно брать любую) смазываем растительным маслом. Чтобы десерт было легче доставать, можно застелить форму пищевой пленкой. Выкладываем взбитую яблочную массу, разравниваем, накрываем пленкой и ставим на 4-5 часов в холодильник. Застывший десерт нарезаем на кусочки и можно подавать.

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