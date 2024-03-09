В ходе судебного процесса подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние, ссылаясь на плохое самочувствие как физическое, так и моральное.

В Хмельницкой области осудили участника АТО, отказавшегося от мобилизации, утверждая, что "сначала хотел пройти лечение в психушке". Об этом идет речь в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области.

Суд установил, что осужденный, рожденный в Херсоне и участник боевых действий с октября 2015 года, получил повестку 2 мая 2023 и должен был прибыть в военкомат 18 мая того же года, но игнорировал это вызов. Повторно повестку вручили 21 июня 2023 года, но он снова не появился.

Осужденный получил еще одну повестку 30 июня, которую также проигнорировал.

В ходе судебного процесса подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние, ссылаясь на плохое самочувствие как физическое, так и моральное. Он считал, что, учитывая направление в психушку, ему следовало сначала пройти там лечение. Муж действительно получал повестки, но считал, что в связи с направлением в психушку он имеет право на лечение. Два раза он прошел комиссию врачебного осмотра, и оба раза получил вывод о пригодности.

Эксперт по судебной психиатрии подтвердил, что мужчина не страдал психическими заболеваниями во время совершения преступления, имел возможность осознавать свои действия и руководить ими.

Суд признал вину мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему трехлетнее лишение свободы. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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