Пуховики – неотъемлемая часть гардероба в холодное время года, однако, когда наступает время для чистки этого незаменимого элемента гардероба, многие из нас сталкиваются с проблемой.

Вопросы: "Как правильно сушить пуховик после ручной стирки?" беспокоит каждого и Politeka знает на него ответ

Выбор правильного способа стирки

Прежде чем перейти к сушке, важно отметить, что пуховики нуждаются в особом подходе при стирке. Используйте мягкое моющее средство для деликатной стирки и ручную стирку для сохранения структуры и изоляционных свойств пуха.

Подробное удаление лишней воды

После стирки осторожно вымешайте пуховик, чтобы восстановить его форму, затем осторожно отцедите воду. Избегайте выжимания или вращения пуховика, так как это может привести к повреждению наполнителя и наружной ткани.

Использование полотенец и сушилки для теннисных мячей

После отцеживания используйте чистые полотенца для углубленного высушивания пуховика. Поместите пуховик между двумя полотенцами и осторожно нажимайте, чтобы они убили чрезмерную влагу. Сушилка для теннисных мячей также может быть полезной: заложите несколько чистых теннисных мячей вместе с пуховиком, чтобы они помогли восстановить его рыхлость во время сушки.

Осторожная сушка в воздухе

Лучший способ сушить пуховик – это использовать естественное солнечное тепло и воздух. Расстелите пуховик на ровной поверхности, удачный для этого вариант – горизонтальная поверхность, такая как развернутый полотенцесборник или кровать. Избегайте использования сушилок, так как они могут повредить пуховик и лишить его рыхлости.

Периодическое перемешивание и осторожные тряпки

Во время сушки периодически перемешивайте пуховик, чтобы предотвратить образование комков и обеспечить равномерное высушивание. Добавление осторожных тряпок в сушилку или во время сушки на воздухе также может помочь поддерживать пух в равномерном распределении.

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