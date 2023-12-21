Известная певица TAYANNA высказалась об общении с бывшим мужем россиянином, а также о его поведении рядом с сыном.

Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, поделилась информацией о том, взаимодействует ли ее сын Даниэль с его отцом, российским продюсером на фоне тяжелой обстановки в стране.

Певица призналась, что в настоящее время Даниэль не поддерживает контакт с отцом, проживающим в ОАЭ. Однако она вспомнила, как год назад зимой они вместе отправились к нему в Дубай. Тогда она надеялась, что бывший партнер поможет сыну справиться со стрессом, вызванным продолжительными напряжениями из-за военных действий.

"У него вообще наплывами просыпается любовь к ребенку. То он есть, то его нет. Зимой, почти год назад был такой наплыв, виделись с ним. Мы прилетели в Дубай. Он побыл. И мы поехали назад", - призналась Решетняк.

При этом ранее Tayanna, чей брат, несмотря на обострение ситуации в стране из-за войны, вернулся и начал строить карьеру в россии, внезапно выразила свое понимание и поддержку к тем своим соотечественникам, которые решили развивать свою творческую деятельность в стране-агрессоре.

По словам певицы, она придерживается своей точки зрения, считая, что жизненный путь каждого человека уникален и индивидуален.

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