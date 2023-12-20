20 декабря в церковном календаре — день памяти святого Игнатия.
По церковным преданиям, когда Игнатий был младенцем - Господь возложил на него руку и сказав, что тот будет пророчествовать.
Святой Игнатий Богоносец имеет особенным значением для верубщих, ведь он общался с апостолами, изучал христианское учение от них, будучи свидетелем развития христианских общин.
В своих семи письмах Святой Игнатий передал нам образ апостольской эпохи.
Наши предки 20 декабря начинали готовиться к празднованию Рождества, в частности, закалывали кабана, запасаяясь продуктами.
Также убирали в доме, красили стены и мебель.
Молодые люди учили колядки, шили костюмы в которых потом шли колядовать.
В этот день существует ряд запретов, например, нельзя пускать в свой дом незнакомцев.
Также не рекомендуется тяжело работать, давать и брать взаймы в этот день.
Народные приметы 20 декабря: наши предки в этот день смотрели, какая погода - если слякоть и вьюга -к дождливым и холодным дням.
Если ясно и мороз — будет солнечно и жарко.
на деревьях увидели иней — ждите солнечную погоду.
День Ангела 20 декабря празднуют Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.
Источник: glavred.
Последние новости:
Рождественский пост в 2023 году по новому церковному календарю: украинцы высказали мнение.
Как сообщала Politeka, праздник Покрова в 2023 году по новому календарю: украинцы выразили мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.