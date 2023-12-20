Церковный праздник 20 декабря, верующие в этот день чтят память святого священномученика Игнатия Богоносца.

20 декабря в церковном календаре — день памяти святого Игнатия.

По церковным преданиям, когда Игнатий был младенцем - Господь возложил на него руку и сказав, что тот будет пророчествовать.

Святой Игнатий Богоносец имеет особенным значением для верубщих, ведь он общался с апостолами, изучал христианское учение от них, будучи свидетелем развития христианских общин.

В своих семи письмах Святой Игнатий передал нам образ апостольской эпохи.

Наши предки 20 декабря начинали готовиться к празднованию Рождества, в частности, закалывали кабана, запасаяясь продуктами.

Также убирали в доме, красили стены и мебель.

Молодые люди учили колядки, шили костюмы в которых потом шли колядовать.

В этот день существует ряд запретов, например, нельзя пускать в свой дом незнакомцев.

Также не рекомендуется тяжело работать, давать и брать взаймы в этот день.

Народные приметы 20 декабря: наши предки в этот день смотрели, какая погода - если слякоть и вьюга -к дождливым и холодным дням.

Если ясно и мороз — будет солнечно и жарко.

на деревьях увидели иней — ждите солнечную погоду.

День Ангела 20 декабря празднуют Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.

Источник: glavred.

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