Существует простой лайфхак, который позволит хранить свежую зелень до луны. Давайте рассмотрим этот способ шаг за шагом.
Осторожно мойте и обсушивайте зелень
Первым шагом является тщательное мытье зелени. Удалите все ненужные листики и стебли и помойте, оставив только свежие, целые листики. Обсушите их на полотенце или с помощью сушилки для овощей.
Используйте бумажные полотенца для углубленного высушивания
Важным этапом является высушивание зелени. Положите несколько листов бумажных полотенец на поверхность рабочего стола или стола в кухне и разложите листики зелени в один слой. Бумажные полотенца впитают остаточную влагу, что позволит зелени легче сохранять свою свежесть.
Заверните в бумагу или хлопчатобумажную ткань.
После высушивания выберите каждый вид зелени отдельно и обмотайте его бумагой или хлопчатобумажной тканью. Это защитит растение от лишнего контакта с воздухом и снизит риск образования конденсата, который может привести к гнили.
Храните в пластиковых контейнерах с отверстиями
Поместите обернутую зелень в пластиковый контейнер с вентиляционными отверстиями. Это важно для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, что поможет избежать образования конденсата, который может вызвать загнивание.
Храните в холодильнике
Зелень, упакованную в контейнер с отверстиями, держите в холодильнике. Такой способ сохранит свежесть зелени в течение примерно месяца.
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