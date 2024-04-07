Зелень – это не только источник витаминов и минералов, но и неотъемлемая часть многих блюд, однако многие из нас сталкивались с проблемой быстрого загнивания зелени даже при хранении в холодильнике.

Существует простой лайфхак, который позволит хранить свежую зелень до луны. Давайте рассмотрим этот способ шаг за шагом.

Осторожно мойте и обсушивайте зелень

Первым шагом является тщательное мытье зелени. Удалите все ненужные листики и стебли и помойте, оставив только свежие, целые листики. Обсушите их на полотенце или с помощью сушилки для овощей.

Используйте бумажные полотенца для углубленного высушивания

Важным этапом является высушивание зелени. Положите несколько листов бумажных полотенец на поверхность рабочего стола или стола в кухне и разложите листики зелени в один слой. Бумажные полотенца впитают остаточную влагу, что позволит зелени легче сохранять свою свежесть.

Заверните в бумагу или хлопчатобумажную ткань.

После высушивания выберите каждый вид зелени отдельно и обмотайте его бумагой или хлопчатобумажной тканью. Это защитит растение от лишнего контакта с воздухом и снизит риск образования конденсата, который может привести к гнили.

Храните в пластиковых контейнерах с отверстиями

Поместите обернутую зелень в пластиковый контейнер с вентиляционными отверстиями. Это важно для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, что поможет избежать образования конденсата, который может вызвать загнивание.

Храните в холодильнике

Зелень, упакованную в контейнер с отверстиями, держите в холодильнике. Такой способ сохранит свежесть зелени в течение примерно месяца.

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