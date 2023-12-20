Однако у бабушки всегда есть свои тайны, она знает, как справиться с этой задачей легко и быстро. Мы поделимся действенным лайфхаком от бабушки, который позволит вам почистить сельдь всего за минуту.
Шаг 1: Осторожно разрежьте брюхо сельди
Первым шагом является осторожная разрезка брюха сельди. Бабушка рекомендует использовать острый нож и держать его под углом, чтобы избежать повреждения мяса. Разрежьте брюхо от хвоста до головы, следя, чтобы нож не задел кости.
Шаг 2: Удалите позвоночник
После того как брюхо разрезано, вы можете легко вынуть позвоночник, вытаскивая его вдоль всей длины сельди. Этот этап требует немного навыков, но с практикой вы станете настоящим мастером.
Шаг 3: Удалите кости и кожу
После удаления позвоночника сельдь становится почти готовой к употреблению. Теперь ваша задача – удалить остатки костей и кожи. В большинстве случаев это можно сделать ложкой или вилкой. Просто продвиньте их под кости и вынимайте их вместе с кожей.
Шаг 4: Промывка под холодной водой
Очищенную сельдь рекомендуется промыть под холодной водой. Это поможет удалить остатки костей и кожи, а также назначить сельдь готовой к дальнейшему приготовлению или употреблению.
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