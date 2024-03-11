На Волыни мужчина отказался от повестки, объяснив это смертью племянника во время боевых действий.

В Любешевском районном суде на Волыни рассматривали дело мужчины, отказавшегося от призыва, мотивируя это смертью своего племянника во время военных действий. Судьи не учли этот аргумент и вынесли ему приговор во время судебного заседания. Об этом стало известно из приговора Любешевского районного суда.

Состоя на учете как военнообязанный, признанный военно-врачебной комиссией пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, 14 июня 2023 года категорически отказался от получения боевой повестки.

Будучи должным образом оповещенным, не явился без уважительных причин на 17 часов 15 июня 2023 года в пункт сбора для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы. Таким образом, он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Признавая свою вину, мужчина из Волыни объяснил, что уклонился от мобилизации из-за страха, поскольку его племянника недавно убили на войне. Он выразил раскаяние и признал свою ошибку.

Суд установил отсутствие обстоятельств, которые бы усложняли наказание, и не выявил обстоятельств, которые смягчают приговор. Мужчине было назначено четыре года лишения свободы, но суд заменил этот срок одним годом и шестью месяцами условного заключения.

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