На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить самый вкусный штоллен.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет сухофрукты: 100 г изюма, 100 г кураги, 100 г вяленой клюквы и 100 г вяленой вишни. За два-три дня до приготовления штолленов хорошо промываем сухофрукты, заливаем их 100 г рома и оставляем настаиваться, помешивая хотя бы раз в день.

В день приготовления штоленов сперва "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит опару:

100 г молока

150 г муки

30 г свежих дрожжей

10 г сахара

Смешиваем все ингредиенты для опары, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа.

Далее готовим заварное тесто:

30 г муки

150 г молока

Просто смешиваем холодное молоко с мукой, ставим на плиту, доводим до загущения и оставляем охлаждаться до комнатной температуры.

Основной замес теста:

опара+заварное тесто

400 г просеянной муки

40 г молока

5 г соли

20 г ванильного сахара

1 г мускатного ореха

1 г кардамона

1 г корицы

80 г сахара

250 г сливочного масла комнатной температуры

цедра 1 апельсина и 1 лимона

смесь замоченных сухофруктов

100 г миндаля

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает опару, заварное тесто, муку, молоко, сахар, соль, ванильный сахар, специи, масло и цедру. Вымешиваем тесто примерно 10 минут, чтобы оно перестало липнуть к рукам и хорошо объединялось в комок. Затем добавляем сухофрукты, орехи и вмешиваем их в тесто.

Перекладываем тесто в миску, накрываем ее пищевой пленкой и оставляем на 2 часа в теплом месте – за это время оно подойдет в 2-3 раза. После этого "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова немного разминает тесто и делит его на 3 одинаковые части. Можно также разделить на 6 частей – маленькие штоллены будут отличным вариантом на подарок.

Каждый кусочек теста выкладываем на пергамент и руками формируем плоские прямоугольники и отправляем их на 8 часов или ночь в холодильник для ферментации.

После этого достаем пласты теста из холодильника, даем им нагреться до комнатной температуры и скручиваем рулеты шовом кверху. Выкладываем штоллены на противень и оставляем на час, чтобы они подошли.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выпекает штоллены в разогретой до 160 градусов духовке 30-40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Готовые штоллены смазываем растопленным сливочным маслом или сбрызгиваем ликером, а сверху щедро присыпаем сахарной пудрой.

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