По словам эксперта, сейчас мы говорим о важной роли наблюдения за линией боевого соприкосновения.

Тактика действий оккупантов на самой передовой не меняется абсолютно. По словам военного эксперта Олега Жданова, обычно подъезжает бронетехника, высаживает пехоту и техника тут же уезжает, бросая эту пехоту на произвол судьбы.

«Они бросают очередные колоны в надежде на скорую десантную операцию, что у них так все быстро получится, вот мы говорим о важной роли наблюдения за линией боевого соприкосновения. То есть из дронов, из других беспилотников, которые сводят на нет возможность любого блицкрига.

Наши войска на Марьиинском оперативном направлении успешно отбили все атаки, сейчас оккупанты вынуждены из-за потерь уходить на занятые ими ранее рубежи. А вот на Запорожском направлении в районе Вербового они пытаются продвинуться теми тактиками с пехотой» - делится эксперт.

Российские военные стремятся вернуть под свой полный контроль левый берег Херсонщины, прилагая максимальные усилия. По словам военного эксперта Олега Жданова, несмотря на настойчивые попытки оккупантов штурмовать и вытеснить украинские вооруженные силы (ВСУ) из занятых позиций, последние устояли и не уступили ни дюйма.

Также он подметил, учитывая, что противник не ожидал наступления через реку Днепр, все оборонительные меры были предприняты на других участках фронта, в основном на Запорожском направлении.

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