Одной из причин интенсификации может быть желание захватить хотя бы часть населенных пунктов до наступления холодов.

Существует высокая вероятность того, что при получении современного вооружения, такого как F-16 и новых зенитных ракет Patriot, мы сможем обеспечить воздушное превосходство, что крайне важно для наших интересов, поделился военный эксперт Олег Жданов. Враг использовал значительное количество авиабомб во время создания данного плацдарма, но несмотря на это, плацдарм был успешно установлен.

"Россия продолжает активные пехотные наступления, увеличив количество вражеских артиллерийских обстрелов. Основной акцент направлен на Авдеевское и Марьинское направления. Оккупационные силы применяют авиацию и бронетехнику в поддержку своей пехоты", - поделился эксперт.

Эксперты предполагают, одной из причин этой интенсификации может быть желание захватить хотя бы часть населенных пунктов до наступления холодов. Зимовать в руинах, наподобие Марьинки, гораздо более выгодно, чем оставаться на открытом поле.

В то же время у оккупантов возникают проблемы и на Запорожском направлении. В частности, 15 декабря партизаны провели взрыв поезда, двигавшегося в Крым, сумев разрушить железнодорожное полотно. Это создает трудности для логистики противника.

У российских войск возникают серьезные трудности с логистикой, поскольку привычные маршруты часто подвергаются обстрелам.

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