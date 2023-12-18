Российские военные стремятся вернуть под свой полный контроль левый берег Херсонщины, прилагая максимальные усилия. По словам военного эксперта Олега Жданова, несмотря на настойчивые попытки оккупантов штурмовать и вытеснить украинские вооруженные силы (ВСУ) из занятых позиций, последние устояли и не уступили ни дюйма.

"В то же время у оккупантов возникают проблемы и на Запорожском направлении. В частности, 15 декабря партизаны провели взрыв поезда, двигавшегося в Крым, сумев разрушить железнодорожное полотно. Это создает трудности для логистики противника.

У российских войск возникают серьезные трудности с логистикой, поскольку привычные маршруты часто подвергаются обстрелам. Для поддержания поставок необходимых ресурсов на фронт, противник планирует построить новую железнодорожную ветвь" - напомнил эксперт.

Также он подметил, учитывая, что противник не ожидал наступления через реку Днепр, все оборонительные меры были предприняты на других участках фронта, в основном на Запорожском направлении. Это делает наступление на данном участке менее сложным, особенно учитывая, что оккупанты не способны быстро восстановить оборонные укрепления в зимний период.

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