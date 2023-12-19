Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым рецептом гречишных чипсов, а также полезных хлебцев из льна.

Для приготовления гречневых чипсов звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет обычную уже поджаренную крупу, но лучше посветлее.

Ставим гречку вариться в 3-3.5 кратном количестве воды с добавлением небольшого количества соли. Гречка должна развариться до состояния вязкой каши, как сметана.

Готовую гречку "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перебивает блендером до однородности, размазывает полученную массу тонким слоем на силиконовый коврик и немного «расчерчивает» тупой стороной ножа, чтобы чипсы потом были фигурные.

Сушить гречневые чипсы нужно либо просто поставив в теплое место на сутки, а в идеале в сушилке - 8 часов при 60 градусах.

Затем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берёт растительное масло, нагревает его до 200 градусов (можно проверить на глаз - чипсы сразу начнут жариться) и окунает туда с помощью поварского пинцета высушенную гречку на 15-20 секунд.

Обжаренные чипсы сразу выкладываем на бумажное полотенце, посыпаем солью, любимыми специями – и можно наслаждаться хрустом.

Для приготовления хлебцев из льна "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

семена льна - 60 г

горячая вода - 200 г

морковь - 60 г

лук - 35 г

растительное масло - 10 г

кунжут - 15 г

семечки тыквы - 15 г

щепотка соли

Лен "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перебивает в блендере в крупную муку и заливает горячей подсоленной водой.

Морковь и лук нарезаем произвольными кусочками, обмаживаем, затем остужаем и перебиваем в блендере. Смешиваем льняную кашу с морковно-луковой массой, добавляем кунжут и тыквенные семечки. Также можно добавлять мак и любимые специи.

Тонким слоем размазываем массу по силиконовому коврику и сушим в духовке или дегидраторе при 60 градусах до полного высыхания.

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