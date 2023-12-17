На своей странице в Instagram эксперт "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, что интервальное голодание - это система питания, основанная на принципе, что есть промежуток времени, например, 16 часов, когда не едим, и время, когда едим (8 часов).

Анита Луценко из "Зважені та щасливі" объяснила, что обычно это означает отсутствие традиционного завтрака или ужина, поэтому это один из видов ограничения калорийности рациона.

"➕если комфортно иметь такой принцип в голове для ограничения употребления лишнего и это работает - поздравляю. Вы нашли свой способ. Может быть!

➕ отсутствие переедания способствует лучшему здоровью и долголетию - факт

➕ если комфортно не завтракать или не ужинать и это не вызывает стресса - супер", – пишет звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко.

Тренер также отметила, что при интервальном голодании можно сильно не запариваться о составе пищи, потому что просто не успеешь наесть много.

Но интервальное голодание имеет и много минусов. Во-первых, эксперт "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, что при проблемах с желчным, уменьшение количества приемов пищи, особенно отсутствие завтрака, со временем может ухудшить застой желчи.

Анита Луценко из "Зважені та щасливі" подчеркнула, что исследования об аутофагии проводились не на человеке, поэтому мысли об очищении клеток благодаря интервальному голоданию – не правда. На самом деле интервальное голодание – это то же правило "не есть после шести", просто раскручено как нечто научное.

По мнению Аниты Луценко, можно просто не есть после 19 или 20, нормально завтракать и при этом гарантированно похудеть, поэтому интервальное голодание – это лишь лишние ограничения. К тому же человек может не успевать за промежуток разрешенного времени для еды съесть необходимые витамины, минералы, клетчатку, белок, жир, если нет составленного примерно меню.

Кроме того, интервальное голодание может вызвать зацикленность и расстройства пищевого поведения, а также нарушение сна.

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