Приближаются праздничные дни, с запахом мандаринов и светом гирлянд, однако если вам хочется изменить традиционную елку и попробовать что-то новое и оригинальное, существуют многочисленные интересные альтернативы.

Рассмотрим несколько не менее увлекательных идей для творческого празднования.

Соломенная елка

Попытайтесь создать уникальную елку, используя солому. Согните длинные соломенные стебли в форму конуса и украсьте их гирляндами, вышиванками или даже рождественскими шариками. Такая елка будет не только красивой, но и экологичной.

Поздравительная картина

Создайте большую рождественскую картину на стене, используя веселые персонажи и новогодние мотивы. Разместите светодиодные цепочки или гирлянды, чтобы обеспечить праздничное настроение. Это не только замена елке, но и интересный элемент декора.

Книжная красавица

Создайте свою новогоднюю атмосферу, складывая книги в форму елки. Большие книги могут быть основой, а меньшие – ветвями. Украсьте свое "дерево" цветные ленты и рождественские украшения.

Эко-дерево из веток

Соберите ветки или используйте сучки, чтобы создать натуральную и экологически чистую елку. Разместите их в большом горшке и украсьте шариками, конфетти и рождественскими украшениями. Это отличный способ принести природу в свой дом во время праздников.

Рамки для воспоминаний

Создайте нестандартную елку, используя фоторамки. Разместите их на стене в форме елки и вставляйте изображения родных и друзей. Таким образом, вы не только создадите своеобразное украшение, но и сохраните особые моменты ваших жизней.

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