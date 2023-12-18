Ненастье привело к отсутствию электроэнергии у потребителей 240 населенных пунктов Украины.

В связи с непогодой в Украине 183 населенных пунктов оказались без электроснабжения. Важно отметить, что в областях не введено ограничение электроснабжения и не рассматривается внедрение плановых графиков отключения света. Об этом сообщают в Минэнерго.







Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 183 населенных пункта в четырех областях, введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается

ДОНЕЧИНА

Из-за непогоды по состоянию на 9:00 без напряжения - 157 населенных пунктов (23,6 тысячи абонентов), в результате боевых действий - 140 (154 тысячи точек учета). В течение суток обесточено 36 населенных пунктов (24,1 тысяч точек учета), при этом подключено 80 населенных пунктов (25 тысяч потребителей). Над восстановлением электроснабжения работают 58 бригад, 57 единиц техники.

ХАРЬКОВЩИНА

Без напряжения из-за непогоды 31 населенный пункт (1,8 тысячи клиентов), из-за боевых действий – 16,4 тысячи потребителей.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В результате боевых действий и технических причин в сутки отключились 10 населенных пунктов (1,1 тысячи потребителей). Без электроэнергии остается 63 населенных пункта (около 26 тысяч абонентов).

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за неблагоприятных метеоусловий без напряжения 3 населенных пункта – 330 потребителей.

КИЕВЩИНА

В результате проведения земляных работ посторонней организацией в Обуховском районе поврежден подземный газопровод. Отключены от газоснабжения 87 потребителей (частные дома).





СУМЩИНА

Из-за непогоды без света 3 населенных пункта (220 потребителей), по технологическим причинам - 9 населенных пунктов (507 клиентов).

В результате боевых действий остаются без напряжения 67 населенных пунктов – 3,9 тысячи абонентов.

ХЕРСОНЩИНА

В результате новых обстрелов в областном центре обесточились более 12 тысяч потребителей, в области – более 2 тысяч.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за боевых действий без напряжения 14 населенных пунктов (1,8 тысяч точек учета). В результате технических причин обесточены 3 населенных пункта (251 абонент).

Ненастье привело к отсутствию электроэнергии у потребителей 240 населенных пунктов на Донетчине и Харьковщине. Кроме того, еще 443 населенных пункта остаются обесточенными из-за боевых действий и технических причин.

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