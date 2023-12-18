На этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился с украинцами оригинальным рецептом пирога с маком и черносливом к Рождеству. Рецепт просто элементарный, но результат приятно поразит вас вкусом.
"Следующая станция — черносливовое предрождественское происшествие. Оно начнется, как только вы приготовите постный пирог с маком и черносливом. Один кусочек – и вы герой фильма, бегающий каждые 30 минут из комнаты на кухню, а каждый раз пока бежит, вспоминает самые прикольные моменты 2023 года. Я вам вот даже рецепт даю для такого дела", – шутит "Мастер Шеф" Клопотенко.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- растительное масло - 400 мл
- вода - 200 мл
- сахар – 200 г
- соль – 1/3 ч. л.
- ванильный сахар – 10 г
- корица – 2 ч. л.
- мак - 100 г
- чернослив - 150 г
- мука – 800 г
- разрыхлитель - 4 ч. л.
Сначала "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко соединяет в одной миске растительное масло с водой, добавляет сахар, соль, ванильный сахар, корицу, мак и все перемешивает.
После этого добавляем чернослив, порезав каждый сухофрукт на четыре части, муку и разрыхлитель. С помощью ложки вымешиваем тесто до однородности.
Выкладываем тесто в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
"Доставляйте, смакуйте и пусть вам будет тепло и от батарей, и от воспоминаний", – добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
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