Сближение праздников – время, когда в каждом доме устраивают новогодние празднования, а главным символом этого периода остается елка.

Politeka рассказывает некоторые советы, как уберечь елку от ненужных приключений и обеспечить безопасность вашим любимцам.

Выбор безопасного места

Прежде всего, выберите безопасное место для расположения елки. Попытайтесь установить ее в уголке, к которому ваши животные имеют меньший доступ. Это может быть трудно, но попробуйте создать зону вокруг елки, куда вы сможете легко установить барьеры или препятствия для любимцев.

Используйте безопасные украшения

Используйте украшения, не представляющие угрозы для животных. Избегайте острых и хрупких предметов, которые могут легко разбиться и вызвать травмы у ваших любимцев. Вместо того, чтобы использовать легко снимаемые объекты, закрепите украшения более надежно, чтобы избежать их случайного удаления.

Используйте безопасные материалы для украшений

Избегайте использования украшений, сделанных из материалов, которые могут быть опасны для животных при чрезмерном жевании или грызне. Вместо того чтобы использовать украшения из острых краев или легко отпадающих деталей, выбирайте безопасные, прочные украшения, которые трудно повреждать.

Предотвращайте случайное выломление елки

Важно убедиться, что елка хорошо закреплена и не может случайно взорваться под давлением вашего домашнего животного. Используйте крепкий держатель и убедитесь, что елка стоит стойко. Рассмотрите возможность закрепления елки к стене или потолку во избежание непредсказуемых ситуаций.

Отсечение доступа в комнату

Если вы не можете гарантировать безопасность елки в основном помещении, рассмотрите возможность отсечения доступа к нему для животных. Закройте дверь или используйте барьеры для того, чтобы ваши любимцы не имели возможности нанести вред елке.

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