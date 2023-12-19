19 декабря 2023 года по новому календарю верующие чтят память преподобного Илии Муромца, Печерского.

Также верующие 19 декабря 2023 года вспоминают священномученика Ипатия Печерского, святого мученика Вонифатия, преподобного Иосифа Многоболезненного.

По старому церковному календарь 19 декабря почитали память Николая Чудотворца.

По новому стилю, новоюлианского календарю, отмечают этот праздник 6 декабря.

19 декабря нужно простить врагов и помириться с теми, с кем в ссоре.

В праздник не рекомендуется стирать, убирать, гладить, однако встречать встречать его в грязном доме нельзя.

Важно убирать дома заранее, дабы не навлечь проблемы.

Запрещено брать в руки ножницы, особенно беременным, стричь ногти или волосы тоже нельзя.

19 декабря запрещено ругаться, ссориться, конфликтовать и желать другим плохого.

Не стоит в этот день брать деньги взаймы – наоборот, долги надо вернуть.

19 декабря выпадает на период Рождественского поста, нельзя есть продукты животного происхождения, однако можно есть рыбу.

В народе существуют несколько примет 19 декабря

Увидели иней - в следующем году будет богатый урожай овса.

День морозный и солнечный - будет хороший урожай

Зима до 19 декабря была морозной - ждите оттепель, которая продлится до дня Спиридона (25 декабря).

Источник: rbc.ua.

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