Пятна от дезодоранта на черной одежде – это проблема, с которой сталкиваются многие люди, ведь часто они могут быть видимы и трудно удаляются из темного материала.

Пятна от дезодоранта – действительно не очень приятное явление. Но, к счастью, есть несколько эффективных народных методов, которые помогут вам с легкостью избавиться от них.

Лимонный сок:

Лимонный сок –довольно неплохой пятновыводитель от дезодоранта. Просто выжмите сок из лимона и нанесите его на пятно. Дайте соку действовать в течение 10-15 минут, а затем удалите его, промокнув черную ткань мягкой тряпкой или губкой. Лимонный сок избавляется от пятен и оставляет свежий аромат.

Раствор уксуса:

Надо смешать равные части белого уксуса и воды. Окуните черную одежду в этот раствор или нанесите ее на пятно из дезодоранта с помощью тряпки. После того как раствор работал в течение 15-20 минут, промойте ткань в холодной воде. Но лучше не применяйте этот метод для изделий с шелковыми деталями, так как уксус может повредить их.

Сода и перекись водорода:

Создайте пасту, смешав соду с водой и нанесите ее на пятно. Добавьте немного водорода перекиси в пасту. Разотрите средство на пятно тряпкой и оставьте на 10-15 минут. Затем смойте теплой водой.

Мыло для белья:

Натрите темную ткань бельевым мылом и оставьте на 15-20 минут. Затем промойте в холодной воде. Мыло хорошо растворяет жир и отбеливает пятна.

Крахмал:

Предварительно смочите пятно водой, а затем натрите крахмалом. Оставьте на время и затем удалите остатки крахмала щеткой или тряпкой.

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