Житель Волынской области, отец троих детей, был осужден из-за отказа от мобилизации. В ходе судебного процесса он утверждал, что его религиозные убеждения не позволяют ему участвовать в военных действиях. Об этом речь идет в приговоре Иванычевского райсуда.

Житель называл себя "свидетелем Иеговы", но это не было подтверждено соответствующей организацией. По решению суда он был признан годным к военной службе, и в июне 2023 года ему вручили повестку для отправки в боевое подразделение. Однако мужчина отказался служить и стал объектом уголовного производства.

На суде обвиняемый лишь частично признал вину, утверждая, что он всегда был религиозным человеком и посещал собрание "теократического" организации "Свидетели Иеговы", а его убеждения не позволяли употреблять оружие.

Также он признался, что с начала полномасштабной войны в Украине он не посещал собрания этой религиозной организации и добавил, что у нее нет регистрации на территории Украины. Свидетельница на суде подтвердила это утверждение. В то же время "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине" сообщил, что указанный мужчина не является членом их организации.

В материалах дела отмечается, что обвиняемый годен к прохождению военной службы и не имеет оснований для освобождения от нее во время мобилизации, однако он "по личным соображениям отказался от призыва". Суд учел положительные характеристики с места работы и семейные обстоятельства как обстоятельства, которые смягчают наказание.

В итоге мужчину признали виновным по ст. 336 УК и приговорили его к трем годам лишения свободы.

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