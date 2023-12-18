Народный праздник 18 декабря называют Саввин день, Савва Освященный.
В этот день ни в коем случае нельзя ссориться и сквернословить, потому что может случиться беда на дороге.
18 декабря люди старались быть добрее друг к другу.
Однако в день Саввы не было принято ходить в гости, 18 декабря проводили дома с семьей.
На ужин готовили скромные и простые блюда, ведь продолжается Рождественский пост.
День Варвары 18 декабря принято называть женским праздником, а Саввин день считают мужским праздник.
18 декабря женщины поздравляли мужчин, баловали и молились о мужском здоровье.
Юноши в этот день сватали девушек и отношения в дальнейшем будут прочными и счастливыми.
Нельзя 18 декабря начинать никаких важных дел, они не увенчаются успехом.
В Саввин день запрещено конфликтовать, ругаться и спорить - если не хотите испортить отношения надолго.
Нельзя кричать на лошадей, обзывать и бить - потому что лошадь заболеет.
Беременным сегодня нельзя мыть голову - в ином случае у ребенка будут проблемы с речью.
Главные приметы 18 декабря
Дым из трубы разносится в разные стороны — к дождю.
Если в Саввин день снегири поют — скоре будет снегопад.
Белки скачут по земле — это к потеплению.
Источник: Униан.
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