Церковный праздник 18 декабря, христиане почитают в этот день память святого Саввы.

Народный праздник 18 декабря называют Саввин день, Савва Освященный.

В этот день ни в коем случае нельзя ссориться и сквернословить, потому что может случиться беда на дороге.

18 декабря люди старались быть добрее друг к другу.

Однако в день Саввы не было принято ходить в гости, 18 декабря проводили дома с семьей.

На ужин готовили скромные и простые блюда, ведь продолжается Рождественский пост.

День Варвары 18 декабря принято называть женским праздником, а Саввин день считают мужским праздник.

18 декабря женщины поздравляли мужчин, баловали и молились о мужском здоровье.

Юноши в этот день сватали девушек и отношения в дальнейшем будут прочными и счастливыми.

Нельзя 18 декабря начинать никаких важных дел, они не увенчаются успехом.

В Саввин день запрещено конфликтовать, ругаться и спорить - если не хотите испортить отношения надолго.

Нельзя кричать на лошадей, обзывать и бить - потому что лошадь заболеет.

Беременным сегодня нельзя мыть голову - в ином случае у ребенка будут проблемы с речью.

Главные приметы 18 декабря

Дым из трубы разносится в разные стороны — к дождю.

Если в Саввин день снегири поют — скоре будет снегопад.

Белки скачут по земле — это к потеплению.

Источник: Униан.

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