Церковный праздник 17 декабря – день памяти преподобного Даниила Исповедника.

Также 17 декабря православная церковь отмечает день святой Варвары.

Сон на 17 декабря принято считать вещим, в том случае, если он был ярким, непонятным смыслом, утром нужно помолиться святому пророку, который поможет разобраться, что вам приснилось.

Наши предки считали, что на Даниила нельзя опаздывать, есть риск потерять счастье в любви, и на работе.

Нельзя жаловаться на жизнь и делиться своими проблемами - потому что они будут умножаться. Запрещено на Данилу заниматься рукоделием - это привлечет несчастье в жизнь.

17 декабря нельзя ругаться и сквернословить, святая может разгневаться и причинить вред семье.

Мужчинам нельзя обижать женщин ни словом, ни делом, ведь за обиженных женщин вступится святая Варвара, и на мужчин обрушатся проблемы.

Народные приметы 17 декабря, считается, что погода в этот день указывает, каким будет май.

Так, если в этот день метель – летом будут роиться пчелы.

Деревья инеем покрыты – на Святки будет тепло.

Кого нужно поздравить с именинами

Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим, Ян, Анастасия, Варвара, Екатерина, Катарина, Кира, Ульяна, Юлиана.

Источник: РБК.

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