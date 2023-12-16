Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкуснейший гратен с сыром. Такая запеканка может быть даже отдельным блюдом для Рождественского стола.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 10 средних картофелин (900 г очищенного)
- 275 г сливок жирностью 30%
- 175 г молока
- 75 г сливочного масла
- 150 г сыра (хорошо плавящийся)
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец, по желанию можно добавить шалфей
Картофель "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит и нарезает слайсами толщиной 2-2.5 мм. Чеснок также нарезаем тоненькими слайсами.
Для заливки смешиваем сливки, молоко и 10 г соли.
Картошку перчим и начинаем выкладывать слоями в форму для запекания. Когда выложили примерно четверть картофеля, заливаем его четвертью заливки, добавляем слайсы чеснока и несколько маленьких листочков шалфея. Так повторяем еще три слоя. Когда выложили весь картофель, немного прижимаем его сверху и добавляем кусочки масла.
Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский накрывает форму фольгой и отправляет в разогретую до 140 градусов духовку на 2.5-3 часа (если будет сильно кипеть, то можно через 1.5 часа уменьшить температуру до 120).
После этого достаем гратен из духовки, кладем сверху сыр большими слайсами
и снова ставим в духовку, чтобы сыр хорошо подрумянился, можно даже поднять температуру до 180 градусов. Даем гратену остыть 10 минут – и можно подавать.
"А еще можно дать остыть, нарезать прямоугольниками и потом обжарить красиво на масле, если, конечно, что-то останется, потому что это очень вкусно!", – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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