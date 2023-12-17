Если вы хотите, чтобы все было в пределах вашей досягаемости сегодня, это идеальное время, чтобы раскрыть секреты этого гороскопа.

Не пропустите их и прислушайтесь к советам звезд.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, несмотря на ваши усилия по сохранению хорошего контроля над своими финансами, вас может ожидать приятный сюрприз, когда вы сегодня проверите свой банковский счет.

Еще одним недостатком является то, что у вас возникает ощущение, что вы не тратите деньги, и теперь вы оказываетесь с огромными расходами. Не позволяйте этому испортить вам день, потому что в глубине души вы знали, что рано или поздно это произойдет. Если вы планировали пойти по магазинам сегодня, возможно, вам стоит изменить свои планы на другие, более спокойные, предполагающие меньше ежедневных расходов. Наверняка это будет намного приятнее и вы лучше проведете время, потому что, вернувшись домой, вы не будете чувствовать себя плохо.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, ваша голова настолько занята работой, что вы снова забыли об этой важной встрече. Возможно, вы слишком уделяете работе приоритетное внимание, и это привело к некоторым проблемам дома. Если вам пришлось пропустить важное событие по этой причине, имейте в виду, что вам следует как можно скорее наверстать упущенное перед пострадавшими людьми. Из-за чрезмерной преданности своей работе вы потеряете многих важных людей, в том числе тех, кого видите каждый день.

Но, возможно, пассивность связана не только с вашей работой, но и с тем, что вы не чувствуете то же самое. Вам не хватает того ощущения адреналина, которое вы испытывали в начале всего, когда по-настоящему волновались за этого человека. Это чувство более чем нормально, и вы не должны из-за этого позволять всему этому заканчиваться.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, впереди вас ждет особенный день, независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь выходным. Если в вашем случае вы работаете, особенно в магазине, вы, скорее всего, закончите день с кассовым аппаратом, переполненным всеми теми людьми, которые уже начали подготовку к Рождеству. А если вам посчастливилось получить выходной, у вас будет несколько планов на выбор, и это всегда повод порадоваться. Многие вещи, которые вы хотите делать каждый день, но не можете из-за своих рабочих задач, станут возможными сегодня, поэтому вы знаете, что вам нужно делать. Выбирайте с умом, чтобы потом не сожалеть о том, как провели выходной. В любви сегодня вы можете почувствовать себя немного растерянным. Это потому, что вас влечет к человеку, которого вы критиковали каждый день некоторое время назад. Карма существует, ты знаешь.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, сегодня, когда ты откроешь глаза, тебе, возможно, даже не захочется вставать с постели. Вы чувствуете тяжесть накопившейся усталости, которую несете всю неделю, и сейчас ваше тело просто просит вас еще немного побыть в постели и отдохнуть. Не заставляйте себя. Позвольте себе сегодня отдохнуть и оставьте все незаконченные дела на другой день. Вам нужно перезарядить свои батарейки, поэтому делайте то, что просит ваше тело. Однако по прошествии более-менее разумного времени встаньте и используйте день, чтобы сделать что-то, что сделает вас счастливым и позволит отключиться. Хорошего душа будет достаточно, чтобы почувствовать себя как новенький. Поднимите себе настроение, прогулявшись с друзьями, партнером или даже в одиночку, если вам так хочется. Вам нужно отвлечься от всего этого на несколько часов, особенно если вы хотите вернуться завтра с ясной головой.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, воспользуйтесь свободным временем, которое у вас есть сегодня, чтобы установить контакты, которые могут помочь вам в разных аспектах вашей жизни. Всегда важно знакомиться с новыми людьми и общаться. Вы встретите очень интересных людей, с которыми сможете обмениваться знаниями и делиться приятными моментами каждый день. Это будет особенно важно, если у вас сейчас нет партнера, потому что именно во время этих встреч вы можете найти любовь, которую всегда искали. На самом деле, скоро в вашу жизнь может войти кто-то особенный; это написано звездами! А пока не стоит слишком перегружаться и наслаждаться тем, что у вас есть. Не беспокойтесь, ведь все, что вы заслуживаете, придет к вам. Помните, что дела уже идут очень хорошо, и вам нужно всего лишь еще одно очко, чтобы иметь все, о чем вы всегда мечтали. Потерпи.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, сегодня у тебя может быть случайная встреча с кем-то, кто не совсем рад. Постарайтесь не позволить их почти хроническому пессимизму повлиять на ваше настроение и испортить воскресенье, поскольку это часто случается с вами. Если они начинают со своей типичной речи о том, что жизнь очень тяжелая и что с ними все случается, лучшее, что вы можете сделать, — это полностью игнорировать это. Жизнь прекрасна, ты это знаешь, но верно и то, что иногда в ней бывают трудные моменты. Но вы также знаете это, потому что смогли выйти сияющими из каждого из них. Что вам нужно в такой день, как сегодня, праздничный и тихий, так это провести немного времени с тем другом, с которым так весело; тот, кто заставляет тебя так смеяться, что иногда на глаза наворачиваются слезы.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, вам нравится быть в центре внимания, куда бы вы ни пошли, но, как и у всех остальных, бывают моменты, когда было бы лучше оставаться немного незамеченным. Сегодня вы можете оказаться с человеком, который, видя, что у вас всегда есть планы и вы так востребованы, не осмеливается пригласить вас на свидание, опасаясь получить отказ. И очень жаль, ведь этот человек действительно того стоит.

Вы уже знаете человека, о котором говорят звезды, ведь они уже позаботились о том, чтобы этот человек не остался для вас незамеченным. Проблема в том, что вы отказались от них, потому что думаете, что они не интересуются вами. Понятно, что у вас проблемы с общением, и решение — изменить свое отношение. С другой стороны, если у вас есть партнер, важно, чтобы вы научились адаптироваться к его меняющимся планам. Вы не всегда можете делать то, что хотите.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, сегодня случай приведет вас на путь неизвестного человека, но это во многом связано с вашей карьерой, потому что это кто-то важный. В непринужденной беседе вы это поймете и можете сильно занервничать. Постарайтесь расслабиться, потому что из этого разговора может возникнуть возможность получить лучшую работу или принять участие в новом проекте. Если это произойдет сегодня, прежде всего, не позволяйте вещам повиснуть в воздухе. Обменяйтесь номерами телефонов, и, если пройдет пара дней, а вы не получите от них известия, позвоните самому.

Постарайтесь сделать это незаметно, чтобы они не подумали, что очаровательная личность, которая заставила их обратить на вас внимание, вызвана тем, что вы им подлизываетесь. Настойчивость будет ключевым моментом.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, тебе следует как можно скорее избавиться от этого чувства неуверенности. Вы точно знаете, что нет причин для такого плохого предчувствия, но от него трудно избавиться. Начните пытаться делать небольшие жесты, чтобы изменить ситуацию, например, поговорить с человеком, которому вы доверяете.

Постарайтесь создать о себе хороший имидж и позаботьтесь о своем внешнем виде и о том, как вы одеваетесь каждый день. Если вы хорошо выглядите в зеркале, все будет гораздо проще. Мало-помалу вы увидите, что вместе с этими небольшими изменениями изменится и ваше отношение. А если вам грустно из-за того, что вы думаете, что друзья вас игнорируют, возможно, это как-то связано с плохим настроением. Иногда трудно все время мириться с кем-то настолько негативным.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, сейчас подходящее время для принятия важных решений. Вы планируете взять часть своих сбережений и вложить их в первоначальный взнос за объект или квартиру, о которой мечтали много лет. Воспользуйтесь сегодняшним праздником, чтобы начать изучать в Интернете, как его можно найти и какой вариант может быть лучшим вариантом. Звезды благоволят вашему знаку в этих переговорах, поэтому вам придется полагаться на результаты, которые вы получите. Вы можете найти предложение, перед которым невозможно устоять, но не исключайте, что хорошая возможность придет к вам как по волшебству. Ясно одно: звезды поддержат это решение и облегчат вам жизнь. Вы можете прогуляться по местам, куда хотели бы переместиться, если найдете указатель.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, если ты просыпаешься с тревогой, несмотря на то, что сегодня воскресенье и у тебя выходной, отправляйся на прогулку. Это один из тех дней, когда все может вас вывести из себя, и самое полезное для вас и для тех, кто живет с вами, — исчезнуть на пару часов. Приготовьтесь, отправляйтесь на пробежку и сожгите всю плохую энергию, которая у вас внутри. Вернувшись и приняв хороший душ, вы почувствуете себя полностью отдохнувшим и обретете тот мир и безмятежность, которые позволяют вам общаться, не желая оторвать кому-то голову. Когда вы почувствуете себя спокойнее, подумайте о том, что привело вас к этой точке. Видно, что у вас накопилось много напряжения.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, у вас была довольно беспокойная неделя, поэтому сейчас вам нужно немного расслабиться. Даже не думайте планировать авантюрную прогулку, если не хотите дожить до понедельника с разряженными батарейками. Оставьте эти суетливые планы на потом, а сейчас это будет только плохо, поскольку повысит уровень стресса. Не спешите сегодня ничего делать и позвольте всему течь вокруг вас. Адаптируйтесь ко всему, что встречается на вашем пути, и никогда не забывайте, что нет ничего важнее, чем отдохнувший разум и тело. Даже если вы получите много предложений пойти куда-нибудь сегодня, постарайтесь отклонить их. Вместо этого постарайтесь лучше узнать человека, с которым вы начинаете встречаться

Источник: magic.horoscope.

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