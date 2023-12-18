Приближается новая неделя, и пришло время расшифровать, какие космические энергии влияют на вашу личную и профессиональную жизнь.

Эта неделя будет непростой для людей, рожденных под солнечными знаками Козерога и Водолея.

Прочтите, чтобы узнать, какие знаки зодиака станут свидетелями профессионального роста в ближайшие дни.

Овен (21 марта – 19 апреля) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 г.

Эта неделя принесет вам финансовую прибыль от ваших инвестиций. Если вы планируете купить недвижимость, в ближайшие дни удача будет на вашей стороне, поскольку вы найдете выгодную сделку.

Телец (20 апреля – 20 мая) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года

Вы столкнетесь с трудностями в личной и профессиональной жизни. Этот этап будет временным, и в конце этой недели вы станете свидетелем того, как ситуация изменится в пользу вашей романтической жизни.

Таро Близнецов (21 мая – 20 июня) на неделю с 18 по 24 декабря 2023 г.

Старшие не будут довольны вашими усилиями, поэтому вам нужно работать над своими навыками и совершенствоваться. Избегайте любых споров с начальником, иначе это создаст вам еще больше проблем.

Рак (21 июня – 22 июля) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года

Проблемы со здоровьем беспокоят людей под солнечным знаком Рака. Вам также следует избегать раскрытия конфиденциальной информации окружающим вас людям, поскольку они будут использовать эту информацию во вред вам.

Лев (23 июля – 22 августа) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 г.

Ближайшие дни познакомят вас с новыми возможностями, связанными с бизнесом и рабочим местом. Вы завяжете отношения с новыми людьми, которые принесут пользу вашему бизнесу. Также возможны короткие поездки, так что вы насладитесь предстоящими днями в полной мере.

Дева (23 августа – 22 сентября) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года

Эту неделю вы проведете, не столкнувшись с какими-либо трудностями в жизни. Ваши финансовые проблемы также закончатся, и ваши отношения с членами вашей семьи улучшатся.

Весы (23 сентября – 22 октября) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 г.

Ваша личная жизнь будет такой же, как и на прошлой неделе. В ближайшие дни вы почувствуете энтузиазм, поскольку бизнес будет процветать. Денежные проблемы также будут решены в период с 18 по 24 декабря 2023 года.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года.

Остерегайтесь завистливых людей вокруг вас, потому что они могут попытаться причинить вам вред. На этой неделе вы возьмете на себя новые задачи и обязанности и достигнете профессионального расцвета.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года

Вы окунетесь в ностальгию, когда встретите старых друзей. Успех на рабочем месте поможет вам прославиться и привлечь внимание. На этой неделе вы будете много праздновать.

Козерог (22 декабря – 19 января) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года

Эта неделя не принесет удачи в личной жизни. Недавно вы приняли неправильное решение, и это приведет к серьезной ссоре между вами и вашим партнером. Ваши родители могут посоветовать вам, как разрешить спор, и вы должны их выслушать.

Водолей (20 января – 18 февраля) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года

Вам предстоит ссора со своим партнером, но вам нужно тщательно подбирать слова. Высказав свое мнение, уйдите с дороги партнера и не затягивайте спор слишком надолго.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Таро недели на период с 18 по 24 декабря 2023 года

Вы проведете время со своим партнером и станете свидетелем укрепления вашей связи. Возможно, будут несколько грустных дней, но вы их переживете. В профессиональном плане вам может быть трудно добиться успеха.

Источник: herzindagi.

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