Метеоризм, происходящий от греческого слова "вздутие", является состоянием, при котором газы чрезмерно накапливаются в кишечнике. Его проявлением является вздутие живота, возможное выбрасывание значительного количества газов. Одним из наиболее ощутимых симптомов метеоризма является боль, которая может быть распирающей, режущей, острой, сопровождаясь ощущением жара, и, иногда, такой, что может вызвать мысль о том, что необходима неотложная медицинская помощь.

Однако редкие внезапные приступы метеоризма обычно не имеют серьезных последствий. Часто эти приступы вызваны нарушением режима питания или потреблением продуктов, способствующих повышению образования газов.

У здорового взрослого человека в желудке и кишечнике обычно содержится примерно 1 литр газов, которые образуются преимущественно вследствие жизнедеятельности микроорганизмов микрофлоры кишечника. В норме у взрослого человека в процессе дефекации и другое время из кишечника выводится примерно 0,1-0,5 литра газа в течение суток. Однако при метеоризме объем выделенного газа может достигать трех и более литров. Это неприятное состояние сопровождается отрыжкой, икотой, ощущением тяжести, распиранием в животе и приступами болей, исчезающих после выведения газов.





Причины вздутия живота:

Нарушения (чаще воспалительные) в работе желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости (колит, энтерит, перитонит, гепатит, цирроз печени, панкреатит и т.п.);

Дисбактериоз; кишечная непроходимость;

Острые кишечные инфекции и гельминтоз (кишечные паразиты);

Нервные расстройства;

Опухоли кишечника;

Гормональные изменения (женщины);

Синдром раздраженного кишечника.

Многие заболевания пищеварительной системы могут вызвать уменьшение активности кишечника, усиление процессов брожения и гниения, а также увеличение образования газов.

Продукты, вызывающие повышенное газообразование:

Привычки, которые могут быть вредными для пищеварительной системы, такие как скорая же, перекус во время движения, активные разговоры за столом, курение и жевание жевательной резинки, могут способствовать возникновению аэрофагии, что в свою очередь может привести к чрезмерному накоплению газов в кишечнике и других. неприятных явлений.

Некоторые продукты, такие как баранина, черный хлеб и свежевыжатый свекольный сок, могут увеличивать бродильные процессы, способствуя вздутию живота. Пища, в которой происходят независимые бродильные процессы, такие как в пиве и квасе, может иметь схожий эффект.

Продукты, которые включают в себя значительное количество целлюлозы, такие как капуста, бобовые и грубоволокнистые культуры, могут повысить образование газов под влиянием кишечных бактерий.

Как избавиться от метеоризма:

Ограничивайте употребление продуктов, способствующих образованию газов.

Лечите основные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Принимайте ветрогонные сборы трав, используйте укропную воду и адсорбенты, такие как активированный уголь.

Следуйте упражнениям для сжатия брюшной полости, например, лежа на спине, подтягивайте бедра к туловищу, обхватив ноги обеими руками, удерживайте эту позу в течение 2-3 минут. Рекомендуется повторять это упражнение 3-4 раза в течение дня.

Употребляйте м'ятный чай, содержащий флавоноиды и обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, способствуя быстрому успокоению раздраженного желудка и решению проблем с пищеварением.

Выпивайте чай из ромашки, который обладает расслабляющими и успокаивающими свойствами, оседает газы в кишечнике и снимает ощущение распирания и острой боли.

Потребляйте зеленый чай, который благодаря катехинам улучшает функцию желудочно-кишечного тракта, оседает газы и оказывает противомикробный эффект, помогая эффективно решить проблемы с метеоризмом и сопутствующей болью.

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