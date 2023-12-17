Избавиться от боли в горле можно с помощью простых домашних методов и советов достаточно уделить им всего несколько минут в день.

Неприятное чувство боли в горле обычно не являются серьезной проблемой, но следует обращаться к врачу в случаях, когда такая боль сопровождается другими симптомами ОРВИ, потерей голоса или затрудненным дыханием. Как пишет Politeka, существуют эффективные домашние средства от боли в горле, которые можно обнаружить в каждом доме.

Теплые напитки помогают увлажнить раздраженную слизистую и легко снимают болевые ощущения. Напитки не должны быть кислотными или газированными. К эффективным средствам при боли в горле относятся чай, отвар ромашки или шиповника, компот и бульон.

Для полоскания горла используйте раствор воды с антисептическим средством, таким как мирамистин или фурацилин. При отсутствии подобных препаратов можно растворить 1 чайную ложку в стакане теплой воды и добавить каплю йода.

Промывка помогает снизить отечность горла, удаляет избыточную слизь и увлажняет. Рекомендуется полоскать горло 4 раза в день после еды, удерживая раствор без глотания.

Больному горлу необходим чистый воздух, поэтому важно регулярно проветривать помещение или чаще находиться на свежем воздухе. Также следует воздержаться от курения.

Недавние исследования показали, что в небольших количествах (приблизительно 1 столовая ложка) мороженое может временно облегчить боль в горле. Оно обладает легким анестезирующим эффектом, сужая сосуды и помогая уменьшить воспаление.

Сухой воздух может раздражать слизистую оболочку и ухудшать боль в горле. Чтобы уменьшить чувство боли, повысите влажность в помещении. Если нет увлажнителя воздуха, вложите несколько влажных салфеток на батарею и заменяйте их, когда они высыхают.

Предоставьте себе возможность отдохнуть и спать днем, если это возможно. Отдых помогает накопить энергию для борьбы с инфекцией в горле.

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