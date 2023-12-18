Присутствует ли в доме плесень или нет, не должно оставаться загадкой - эти визуальные сигналы, запахи и симптомы здоровья могут быть признаками появления плесени в доме.

Для многих простое подозрение на заражение плесенью влечет за собой беспокойство о проблемах со здоровьем, материальном ущербе и дорогостоящих восстановительных работах.

Распознавание первых признаков плесени в доме может помочь его жильцам предотвратить превращение незначительной проблемы в серьезную головную боль.

Тем, кто задается вопросом, может ли где-то в их доме расти плесень, следует знать несколько основных признаков.

Хотя рост плесени является явным свидетельством проблемы, первые признаки плесени в доме не обязательно заметны.

Затхлый или сырой запах может указывать на то, что плесень растет где-то вне поля зрения.

Явное появление плесени в виде зеленых, черных или белых пятен на поверхностях является неоспоримым доказательством заражения. Однако многие из первоначальных индикаторов присутствия плесени более тонкие.

Повторяющиеся проблемы со здоровьем, которые напоминают приступ сезонной аллергии, на самом деле могут быть реакцией организма на воздействие плесени, например:

Слезящиеся глаза

Чихание

Зуд

Заложенность носа

Кожная сыпь

Постоянный кашель

Для людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями ситуация может быть более серьезной.

Симптомы заражения плесенью у домашних животных могут различаться, но могут включать:

Хрипы

Усиление кашля

Раздражение кожи

Постоянное царапание

Вялость

Если домашние животные проглотят плесень, у них также могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы, такие как рвота.

Избыточная влажность является основной причиной появления плесени, поэтому заметная влажность или конденсат в помещении могут быть признаком того, что условия благоприятны для роста плесени.

Одним из первых видимых признаков плесени является отслоение краски или обоев, когда плесень растет на стене под ними.

Бесцветные пятна на стенах и потолке также могут указывать на плесень, а вблизи эти пятна могут показаться скользкими или нечеткими.

На кухнях и в ванных комнатах плесень может появиться в виде темных пятен на затирке или герметике.

Споры плесени могут распространяться по воздуховодам дома, а распространенным признаком плесени в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха являются пятна роста на фильтрах переменного тока.

Источник: bobvila.

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