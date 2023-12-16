На границе с Польшей сбили украинских водителей, в МИД раскрыли подробности произошедшего.

Так, в Министерстве иностранных дел подтверждают, что 14 декабря на польско-украинской границе был совершен наезд на троих украинских водителей.

На место аварии оперативно отправился украинский консул.

Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, украинцы получили незначительные травмы, водителям была оказана медицинская помощь, в госпитализации граждане Украины не нуждались.

Водитель авто на польской регистрации, совершивший наезд на украинцев - задержан полицией, известно, что начались следственные действия.

"Наши консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле", - сообщили в МИД.

Известно, что пострадавшие украинские водители прошли оформление на границе и вернулись в Украину.

Источник: РБК-Украина.

Напомним, что польские перевозчики устроили блокаду, протесты продолжаются с 6 ноября 2023 года, заблокировано движение грузовиков в нескольких пунктах пропуска.

23 ноября в Польше на стоянке у пункта пропуска «Корчева – Краковец» скончался еще один украинский водитель.

К сожалению, это уже второй летальный случай с начала блокады поляков.

11 ноября возле пункта пропуска «Дорогуск – Ягодин» умер украинский водитель, ожидавший пересечения границы.

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