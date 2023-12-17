Евгений Клопотенко вместе с актрисой Анастасией Карпенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показал, как приготовить вкуснейший медовик. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

мед - 100 г

сливочное масло – 100 г

яйца - 3 шт.

сода – 5 г

мука – 450 г

сметана жирностью 20% - 1 л

сахарная пудра – 200 г

ванильный сахар – 10 г

Сначала Евгений Клопотенко соединяет мед со сливочным маслом, ставит их на водяную баню, растапливает и перемешивает до однородности.

Отдельно смешиваем яйца с содой. Эту смесь добавляем к маслу с медом и снова перемешиваем до однородности.

Когда смесь немного остынет и будет тепленькой, Евгений Клопотенко добавляет к ней муку и вымешивает тесто. Заворачиваем готовое тесто в пленку и кладем его в холодильник на 20 минут.

Охлажденное тесто нужно разделить на восемь одинаковых кусочков, каждый раскатываем и по одному выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке по 5-6 минут – это зависит от толщины коржей.

Чтобы приготовить крем, Евгений Клопотенко выкладывает сметану на марлю и оставляет ее, пока лишняя жидкость стечет, а сметана станет очень густой. К густой сметане добавляем сахарную пудру и ванильный сахар, хорошо перемешиваем – и крем готов.

Когда коржи остынут, перемазываем их кремом, а сверху присыпаем медовник крошкой из обрезков запеченного теста. Чтобы торт настоялся, отправляем его в холодильник минимум на несколько часов.

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