На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить свиные ребрышки в томатной глазури.
Этот рецепт очень прост, но при этом самый удачный. Запеченные в духовке ребрышки получаются ароматными, сочными и не слишком жирными.
"Вы их запомните навсегда! Готовятся очень просто, но вкусные на 100 из 100! Главное правильная глазурь!", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- ребра свиные – 1 кг
- соль – 7 г
- перец – 3 г (или по вкусу)
Для глазури:
- томатное пюре - 100 г
- мед – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова зачищает ребра от пленок, добавляет соль и перец. Заворачиваем их в фольгу и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа.
Чтобы приготовить глазурь, просто смешиваем томатное пюре с медом, соевым соусом и горчицей. Разворачиваем фольгу, смазываем ребрышки глазурью и ставим их в духовку еще на 5-10 минут до золотистой корочки.
При подаче "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова еще раз дополнительно смазывает ребра глазурью.
"Томленая свинина получается такой нежной, что распадается на волокна, а насыщенный вкус натуральных томатов отлично дополняет мясо. Обязательно попробуйте! Это блюдо со сбалансированным вкусом!", – добавила звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
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