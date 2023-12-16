На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить свиные ребрышки в томатной глазури.

Этот рецепт очень прост, но при этом самый удачный. Запеченные в духовке ребрышки получаются ароматными, сочными и не слишком жирными.

"Вы их запомните навсегда! Готовятся очень просто, но вкусные на 100 из 100! Главное правильная глазурь!", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

ребра свиные – 1 кг

соль – 7 г

перец – 3 г (или по вкусу)

Для глазури:

томатное пюре - 100 г

мед – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова зачищает ребра от пленок, добавляет соль и перец. Заворачиваем их в фольгу и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа.

Чтобы приготовить глазурь, просто смешиваем томатное пюре с медом, соевым соусом и горчицей. Разворачиваем фольгу, смазываем ребрышки глазурью и ставим их в духовку еще на 5-10 минут до золотистой корочки.

При подаче "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова еще раз дополнительно смазывает ребра глазурью.

"Томленая свинина получается такой нежной, что распадается на волокна, а насыщенный вкус натуральных томатов отлично дополняет мясо. Обязательно попробуйте! Это блюдо со сбалансированным вкусом!", – добавила звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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