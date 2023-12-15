Церковный праздник 16 декабря, ежегодно в этот день отмечается Иоанна Молчальника.

16 декабря по новому церковному календарю чтят память святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков.

В народном календаре 16 декабря называют Агеев день.

Святой Аггей считается покровителем младенцев, верующие обращаются к нему с молитвами о здоровье детей, просят защитить от сглаза, наставить на путь истинный.

Издавна верили, что пророк Аггей может направить на праведную жизнь и особо благодарит тех, кто много работает, святого 16 декабря просят избавить от лени.

16 декабря следует больше времени уделить семье, детям и внукам.

В старину наши предки уже готовились к Рождеству.

Существует и ряд запретов 16 декабря, например, нельзя вникать в конфликты с мужем или женой, ведь если поссориться в этот день - ссоры будут целый год.

Постарайтесь 16 декабря не петь и не кричать.

Также не рекомендуется выходить из дома от полуночи до трех часов ночи, потому что именно в это время бурлит нечисть - это наиболее опасный период для человека.

Не рассказывайте личного о себе, чтобы избежать слухов.

Лучше воздержаться от обещаний в этот день,, вероятно, вы его не сможете выполнить.

Приметы 16 декабря:

Снегири 16 декабря чирикают под окном – скоро потеплеет.

Кот умывается и вылизывает лапки – погода будет теплой и солнечной.

Источник: Униан.

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