Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостьей которого стала известная актриса Анастасия Карпенко, предложил украинскую альтернативу традиционному баварскому блюду вайсвурст (белой колбасе).

Клопотенко вместе с Анастасией Карпенко показал, как приготовить украинскую аутентичную белую куриную колбасу, а также оригинальный соус из кваса к ней. Такая колбаска отлично подойдет и на каждый день для бутербродов, и к праздничному столу. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

куриный фарш - 1 кг

картофель - 3-4 шт.

вода – 1 л

сливочное масло - 50 г

темный квас - 300 мл

сало - 100 г

лук – 1 шт.

соль

Картошку Евгений Клопотенко чистит и натирает на мелкую терку, добавляет в тертый картофель куриный фарш, соль по вкусу и хорошо перемешивает. При помощи пищевой пленки формируем толстую колбаску.

Бросаем колбасу прямо в пленке в кипящую воду и варим ее на среднем огне в течение 50-60 минут. После этого достаем колбасу из воды, убираем пленку, щедро смазываем со всех сторон сливочным маслом, выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Чтобы приготовить соус к белой колбасе, Евгений Клопотенко просто ставит на огонь 300 мл кваса и выпаривает его, чтобы он уменьшился в 3-4 раза в объеме.

Кроме того, Евгений Клопотенко приготовил к колбасе шкварки: сало и лук нарезал средним кубиком и обжарил их вместе, пока сало не вытопилось до состояния шкварок.

Отрезаем кусок белой колбасы, поливаем соусом из кваса и посыпаем шкварками с лучком – и можно наслаждаться.

Последние новости Украины:

Как не плакать при нарезании лука – Евгений Клопотенко выдал свой лайфхак.

Необычное блюдо с гречкой – Евгений Клопотенко раскрыл оригинальный рецепт пирога.

Евгений Клопотенко также показал, как вкусно приготовить рыбу.