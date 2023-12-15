Аналитики DeepState рассказали, какое количество россиян воюет в Украине. Об этом эксперты рассказали в своде на своем официальном канале.

Как отметили специалисты, в начале сентября ГУР давал оценку оккупационной армии в 420 тысяч россиян. По состоянию на 31 октября аналитики "Информационного сопротивления" обновили оценку контингента в 442 тысячи россиян. Это говорит о том, что оккупант активно наращивает силу, несмотря на огромные потери.

"т.е. темпы скрытой в России мобилизации способны не только покрывать огромные потери, но и наращивать число оккупационных сил. В ближайшее время преимущество врага в числе будет более ощутимым и с этим придется что-то делать”, - подытожили аналитики и рассказали, что в начале 2023 года оккупантов всего было 300 тысяч.

Между тем известный эксперт и майор запуска НГУ Алексей Гетьман рассказывает, что россия стянула почти полмиллиона военных. По его словам, это 450 тысяч человек в составе Вооруженных Сил, 30 тысяч членов Росгвардии и подразделения так называемых ДНР и ЛНР, которые также участвуют в конфликте. Это втрое больше, чем в начале полномасштабного вторжения. На направлении Купянского направления сейчас присутствует до 150 тысяч бойцов вражеской армии. И это не только мобилизованные, но и военные, уже имеющие боевой опыт и навыки ведения войны.

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