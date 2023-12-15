Украина до окончания войны вряд ли вступит в НАТО, но, по некоторым сценариям, Киев мог бы присоединиться к Альянсу даже без полной деоккупации территорий.

Аргументы в пользу вступления Украины в НАТО являются важными и убедительными. Один из наиболее очевидных факторов состоит в том, что механизмы сдерживания, построенные на гарантиях, партнерстве, угрозах применения санкций и предоставления военной помощи, уже дважды оказались эффективными для защиты Киева. В целях обеспечения долгосрочной безопасности Европы необходимо предотвратить возможные неудачи в системе сдерживания.

Эксперты Atlantic Council Ганс Бинендейк и Франклин Крамер отмечают, что особенно это касается страны, слишком многое отдавшей ради своей свободы. Она выполнила большинство требований Плана действий по членству, включая экономические, политические и военные критерии. Украина принадлежит к тем, кто заслуживает полной защиты от НАТО. Обеспеченная гарантиями долгосрочной безопасности, у Украины будет большая уверенность в своем участии в предстоящих переговорах с Россией. За последние почти два года конфликта Украина успешно установила прочные культурные, политические и связи безопасности со всеми членами НАТО и ЕС.

Вступление в Североатлантический союз является целью. Украинские вооруженные силы признаны одной из самых эффективных и опытных армий в Европе, способных успешно использовать широкий ассортимент вооружения, соответствующий стандартам НАТО. Более того, украинские военные, обладая уникальным опытом, хорошо понимают стратегии России в боевых условиях. Их навыки и знания могли бы принести огромную пользу Североатлантическому союзу.

Понятно, что членство требует согласования и ратификации соглашения всеми существующими членами НАТО. Пример задержки присоединения Швеции служит напоминанием, что путь Украины к членству может быть сложным и потребует согласованных усилий.

Они также добавили, что не только Киев извлечет выгоду, если будет членом Альянса. Украинские вооруженные силы признаны одной из самых эффективных и опытных армий в Европе, способных успешно использовать широкий ассортимент вооружения, соответствующий стандартам НАТО. Более того, украинские военные, обладая уникальным опытом, хорошо понимают стратегии России в боевых условиях. Их навыки и знания могли бы принести огромную пользу Североатлантическому союзу.

Понятно, что членство требует согласования и ратификации соглашения всеми существующими членами НАТО. Пример задержки присоединения Швеции служит напоминанием, что путь Украины к членству может быть сложным и потребует согласованных усилий.

"Фактическое вступление в завершение текущего конфликта имеет малую вероятность, поскольку некоторые страны боятся, что НАТО может напрямую втянуться в эту борьбу", - объясняют авторы, добавляя, что некоторые страны Альянса даже выступают против украинского членства, пока Россия держит в оккупации хотя бы часть украинской территории. Их возмущенность заключается в том, что в таких обстоятельствах статья 5 Вашингтонского договора о совместной обороне может быть использована рано или поздно.

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