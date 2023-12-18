В следующий раз, когда вы окажетесь без открывалки, эти шаги помогут вам "докопаться до сути" пива или газировки — да, стеклянные бутылки из-под газировки все еще существуют!

Эти методы открытия бутылки газировки или пива подходят для нажимных крышек, которые необходимо снять, а также для откручивающихся металлических крышек, которые просто не хотят скручиваться.

1. Еще одна бутылка пива (или газировки)

Хотя наличие двух бутылок без открывалки может показаться серьезной загадкой, на самом деле у вас есть все необходимое, чтобы их открыть (по крайней мере, первую). Вот как открыть крышку бутылки другой бутылкой:

Возьмите горлышко одной бутылки между большим и указательным пальцами, а другую бутылку — между указательным и средним пальцами.

Поместите крышку бутылки между большим и указательным пальцами так, чтобы она плотно прилегала к краю крышки другой бутылки.

Ладонью другой руки крепко похлопайте по дну бутылки между большим и указательным пальцами. Это должно освободить крышку.

2. Ключ от дома

Ключом к открытию бутылки без открывалки может быть ключ. Ключ от дома может стать необходимым рычагом воздействия. Вот как открыть бутылку ключом:

Возьмите горлышко бутылки в руку так, чтобы рука находилась прямо под крышкой. Вам понадобится крепкая хватка, поэтому крепко сжимайте ее.

Возьмите ключ от дома и поместите его между кепкой и рукой. Кончик ключа должен находиться под выступами на колпачке.

Нажмите на клавишу, чтобы создать рычаг, который оторвет крышку от бутылки.

Вам понадобится крепкая хватка, поэтому часто лучше использовать доминирующую руку, чтобы держать бутылку, а другую руку, чтобы поддеть эту альтернативу открывалки для бутылок.

3. Зажигалка

Также можно использовать пластиковую карманную зажигалку, чтобы открыть крышку. Он использует тот же принцип, что и ключ, но вы лишь слегка отрегулируете хват. Вот как открыть бутылку зажигалкой.

Держите бутылку в руке, оставляя зазор между верхней частью руки и нижней частью крышки.

Поместите нижний конец зажигалки между рукой и крышкой.

Крепко удерживая бутылку, движением рычага надавите на ту часть зажигалки, которая находится у вас в ладони, одновременно нажимая вверх под край крышки, чтобы оторвать ее.

4. Край стола или ящика для инструментов.

Если вы находитесь в мастерской или на улице, вы можете открыть пивную бутылку с помощью края стола, верстака или ящика с инструментами. Обычно это самый простой способ открыть бутылку без открывалки на открытом воздухе, но он может повредить поверхность.

Держите бутылку в доминирующей руке и крепко держите ее. Лучше всего обхватить указательным и большим пальцами основание шеи.

Поместите крышку от бутылки на край стола, верстака или ящика для инструментов. Поместите два зажима на край, а не один.

Ударьте по колпачку вниз ладонью свободной руки. При этом крышка должна сняться, хотя это может немного повредить поверхность стола или верстака.

5. Дверная ответная планка

Если вы находитесь в помещении, самый простой и наименее разрушительный способ открыть бутылку без открывалки — использовать запорную пластину в дверном косяке. Фактически, вы заметите, что средняя ответная пластина очень похожа на открывалку для бутылок. Вот как это происходит:

Найдите дверной косяк с надежно прикрепленной прочной ответной планкой (обычно достаточно наружных дверей).

Удерживая бутылку преимущественно боком (под небольшим углом, чтобы предотвратить ненужное проливание), поместите крышку на запорную пластину так, чтобы нижняя часть крышки зафиксировалась на запорной пластине.

Потяните или толкните бутылку, чтобы снять крышку с бутылки, быстро повернув бутылку вертикально, чтобы предотвратить проливание.

В этом методе используется тот же принцип, что и в открывалке для бутылок или даже в открывашке для консервных банок со встроенной открывашкой. Все дело в рычаге.

6. Пряжка ремня

Мы знаем, что вам нужно то, что в этой бутылке, но не снимайте штаны (хотя ремень можно снять). Пряжка центральной планки обычно обеспечивает достаточный рычаг, чтобы открыть пиво или газировку.

Снимите ремень (при необходимости попросите друга не снимать штаны).

Держа бутылку в одной руке, наденьте пряжку на крышку так, чтобы планка оказалась сверху крышки, а конец пряжки оказался под краем бутылки.

Нажмите на заднюю часть пряжки, чтобы создать рычаг для крышки, потянув край крышки вверх и от бутылки.

Источник: bobvila.

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