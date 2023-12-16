Восьмого декабря в Киеве остановили движение поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Так, между станциями метро "Теремки" и "Демеевская"произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего вода пошла на пути.

Известный киевовед, диггер и блогер Кирилл Степанец оценил состояние столичного метро и дал прогноз, какие станции может подтопить еще.

По его словам, в Украине распускают много панических мыслей, но Степанец считает, что в действительности не все так плохо.

Степанец считает, что следует сделать глобальную инспекцию квалифицированными специалистами с соответствующим оборудованием.

"Но, насколько я знаю, каких-то суперкритических мест пока нет", - сообщил Степанец.

Также он добавил, что вода в метро с тоннелями — неразрывная вещь.

По его словам, подземные воды попадают в туннели, в дальнейшем через специальные лотки между рельсами стекают к дренажным перекачивающим станциям и попадают в канализацию.

"Из того, что я видел, то в районе тоннелей между станцией "Кловская" и "Печерская", есть перегонная шахта. Сейчас она используется как вентиляционная, но в этой шахте идет дождь прямо среди бела дня. Там в очень плохом состоянии все металлоконструкции. Не знаю, какая ситуация в той зоне сейчас, однако раньше это выглядело довольно аварийно», - считает Степанец.

Источник: telegraf.

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