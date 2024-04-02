Сохранение чистоты в доме – это задача, которая не всегда легко решается, особенно когда речь идет о мытье окон.

Столько разных средств и приспособлений предлагает современный рынок, но что же такое эффективный домашний метод, который бабушка бы посоветовала?

Использование уксуса

Уксус – это прекрасное природное средство для уборки в любом доме, и окна не исключение. Смесь уксуса и воды в равных пропорциях может оказаться отличным растворителем для грязи и жирных пятен на окнах. Протереть стекло мягкой тряпкой или микрофибровой салфеткой, а затем вытереть сухой — и результат приятно удивит.

Лимонный сок

Лимонный сок – еще один природный продукт, который может стать вашим союзником в борьбе с грязью на окнах. Просто выжмите сок из лимона, добавьте немного воды и теплую воду. С помощью микрофибровой салфетки тщательно протереть окно, затем вытереть его сухой стороной салфетки.

Использование газет

Это может показаться странным, но газеты отлично помогают в преодолении разводов во время мытья окон. После того, как вы нанесли моющее средство, протрите его газетой вместо обычной салфетки. Газеты не оставляют волокон и создают блестящую поверхность.

Специальная смесь для окон от бабушки

Бабушки всегда знают лучше всего, и их рецепты часто непревзойденны. Попробуйте собственную смесь для мытья окон по рецепту вашей бабушки. Обычно он содержит обычные ингредиенты, такие как мыло, сода, аммиак или спирт.

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