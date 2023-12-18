Гирлянды и фонари для дверей: Одним из самых простых и эффективных способов декорирования дверей является использование гирлянд и фонарей. Выберите гирлянду соответствующего цвета или тематики, повесьте ее по краю двери или создайте небольшую композицию на верхушке. Фонари также могут добавить дополнительное праздничное настроение, освещая входную дверь или коридор.