От изготовления собственноручно до использования готовых решений – существует множество способов украсить дверь в вашем доме. Вот пять интересных вариантов декора для дверей, которые помогут создать атмосферу праздника в вашем жилище.

  1. Гирлянды и фонари для дверей: Одним из самых простых и эффективных способов декорирования дверей является использование гирлянд и фонарей. Выберите гирлянду соответствующего цвета или тематики, повесьте ее по краю двери или создайте небольшую композицию на верхушке. Фонари также могут добавить дополнительное праздничное настроение, освещая входную дверь или коридор.

  2. Креативные венчики: Венчики – это всегда актуальный элемент декора. Вы можете создать их самостоятельно из натуральных материалов, таких как ветки, ягоды или использовать готовые веночки из магазина. Декорируйте двери гармошками, лентами и игрушками, чтобы они выглядели как настоящие праздничные украшения.

елка

  1. Календарь-обратка: Создайте креативный календарь-обратку на дверях, где каждый день может скрывать маленький сюрприз или задания для вашей семьи. Можно использовать цветную бумагу, рисунки и даже небольшие подарки. Это веселый способ поднять настроение и создать ожидание праздника.

  2. Оконная красота: Используйте специальные оконные наклейки или делайте их своими руками для создания интересных сюжетов. К примеру, вы можете создать зимний пейзаж или сцену с санками и оленями. Прикрепите эту "оконную красоту" д

елка

  1. Тематические двери: Раздумайте о теме праздника и создайте подходящий декор для дверей. Например, если вы празднуете Рождество, используйте красные шарики, звезду Вифлеема и цвет лент.

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