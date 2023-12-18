От изготовления собственноручно до использования готовых решений – существует множество способов украсить дверь в вашем доме. Вот пять интересных вариантов декора для дверей, которые помогут создать атмосферу праздника в вашем жилище.
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Гирлянды и фонари для дверей: Одним из самых простых и эффективных способов декорирования дверей является использование гирлянд и фонарей. Выберите гирлянду соответствующего цвета или тематики, повесьте ее по краю двери или создайте небольшую композицию на верхушке. Фонари также могут добавить дополнительное праздничное настроение, освещая входную дверь или коридор.
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Креативные венчики: Венчики – это всегда актуальный элемент декора. Вы можете создать их самостоятельно из натуральных материалов, таких как ветки, ягоды или использовать готовые веночки из магазина. Декорируйте двери гармошками, лентами и игрушками, чтобы они выглядели как настоящие праздничные украшения.
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Календарь-обратка: Создайте креативный календарь-обратку на дверях, где каждый день может скрывать маленький сюрприз или задания для вашей семьи. Можно использовать цветную бумагу, рисунки и даже небольшие подарки. Это веселый способ поднять настроение и создать ожидание праздника.
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Оконная красота: Используйте специальные оконные наклейки или делайте их своими руками для создания интересных сюжетов. К примеру, вы можете создать зимний пейзаж или сцену с санками и оленями. Прикрепите эту "оконную красоту" д
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Тематические двери: Раздумайте о теме праздника и создайте подходящий декор для дверей. Например, если вы празднуете Рождество, используйте красные шарики, звезду Вифлеема и цвет лент.
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