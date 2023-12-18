Так, мужчина за три года похитил четыре коровы, он хотел их продать, однако ему не дали это сделать полицейские.
Как идет в Герцаевском районном суде.
Первая кража двух коров произошла в 2021 году, в результате он сдал коров на мясо и получил за них 19 тысяч гривен. За это суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы.
Однако оказалось, что буковинец через несколько дней после первой кражи совершил еще одну.
Злоумышленник похитил еще две коровы на 50 тысяч гривен.
Владелец скота и его адвокат в суде заявили о возмещении материального ущерба на сумму 50 000 гривен и морального на 15 000 гривен.
Мужчина свою вину в совершении уголовного правонарушения признал и раскаялся в совершенном.
Сторожинецкий районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 2 с половиной года.
Кроме того, мужчина должен возместить владелице скота 65 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что за кражу сала девушка отсидит более 5 лет.
Правоохранители вышли на знакомых девушки, которые заверили, что девушка часто куда-то уходила, а вдруг вернулась с деньгами и пакетом сала, которое они в итоге продали и купили бутылку алкоголя.
Суд Ковеля принял данные показания и вынес приговор девушке.
Волынский апелляционный суд решил, что за ворованное сало 5 лет и 2 месяца жизни девушка проведет за решеткой.
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