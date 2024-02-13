На Закарпатье мужчина письменно отказался от мобилизации/ В Закарпатской области осудили местного жителя, отказавшегося от мобилизации в военкомате. Об этом идет речь в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Согласно приговору Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, мужчина, который 18 сентября 2023 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным для службы во время военного положения, отказался от мобилизации, получив повестку о призыве на службу 19 сентября того же года.

На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он утверждал, что, хотя действительно прошел военную медицинскую комиссию, признавшую его пригодным для службы, у него есть проблемы со зрением, и он не желает и не может участвовать в военных действиях.

Согласно материалам судебного решения, обвиняемый лично написал заявление от 18 сентября 2023 года, в котором отказался от военной службы во время мобилизации, ссылаясь на плохое состояние здоровья и проблемы со зрением, и признавал этот факт без опровержений.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил его на два года испытательного срока.

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