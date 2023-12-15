15 декабря по новому церковному календарю вспоминают святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского.

В народном календаре эту дату называют - Стефанов день.

У святого Стефана просят крепкого здоровья и исцеления от недугов, а также молятся об укреплении веры.

В этот день нужно давать милостыню нуждающимся, также можно сделать кормушки для птиц и подкармливать их - это привлечет удачу в новом году.

На Стефана проводили обряд, чтобы помочь солнцу стать сильнее - раньше выходили утром из дома, бросали в снег горячие угли, произнося: "С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати".

Праздник 15 декабря по старому стилю - день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков.

В день Аввакума издавна принято молиться о спокойном сне, избавлении от бессонницы и изгнании нечистой силы.

В этот день есть ряд запретов, например, нельзя злиться на кого-либо, сквернословить и ругаться.

Не рекомендуется устраивать застолья, нарушать другие правила поста, а также охотиться и ловить рыбу.

В этот день нельзя жаловаться на холод - ведь тогда здоровье будет слабым, а для того, чтобы укрепить его нужно сохранять бодрость и хорошее настроение.

Главные приметы 15 декабря:

Много снега в этот день — будет хороший урожай травы.

Если луна в тумане - будет метель.

Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.

За окном мороз, а петух закукарекал - скоро потеплеет.

Источник: Униан.

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