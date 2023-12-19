Воздух в наших помещениях часто может стать неприятным из-за различных запахов, хранящихся дома или офиса. Используя доступные и натуральные ингредиенты, вы можете создать приятный аромат и очистить воздух в вашем помещении.
Цитрусовая свежесть
Ингредиенты:
- 1 апельсин або лимон
- 1 литр воды
- 1/2 чайной ложки экстракта ванили (опционально)
Возьмите апельсин или лимон и нарежьте его на тонкие кружочки. Разместите их в большую миску с водой. Для дополнительного аромата можно использовать экстракт ванили. Оставьте этот раствор на ночь или в течение нескольких часов перед использованием.
Лаванда та розмарин
Ингредиенты:
- 2 ст. ложки сушеной лаванды
- 2 ст. ложки сушеного розмарина
- 1 литр воды
Смешайте лаванду и розмарин в большой кастрюле с водой. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь и дайте настояться в течение 10-15 минут. Процедите и оставьте отвар для охлаждения перед использованием.
М'мятно-чайное удовольствие
Ингредиенты:
- 4 чайные ложки черного чая
- 1/4 стакана свежей мяты
- 1 литр воды
Чай и мяту залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут. Процедите и охлаждайте. Этот освежитель идеально подходит для весенне-летнего сезона.
Яблочная свежесть с корицей
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2 палочки корицы
- 1 литр воды
Нарежьте яблоки тонкими кружочками и добавьте вместе с корицей в воду. Доведите до кипения, убавьте огонь и дайте настояться в течение 20 минут. Процедите и оставьте охлаждаться.
Экзотический аромат с имбирем и ванили.
Ингредиенты:
- 1 корень имбиря (нарезанный)
- 1 ванильная плодь (расщепленная)
- 1 литр воды
Имбирь и ваниль добавьте в воду и доведите до кипения. Убавьте огонь и дайте настояться в течение 15-20 минут. Процедите и оставьте охлаждаться перед использованием.
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