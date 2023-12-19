Вместо того чтобы использовать химические освежители воздуха, которые могут содержать вредные вещества, можно легко приготовить эффективный и природный освежитель собственноручно.

Воздух в наших помещениях часто может стать неприятным из-за различных запахов, хранящихся дома или офиса. Используя доступные и натуральные ингредиенты, вы можете создать приятный аромат и очистить воздух в вашем помещении.

Цитрусовая свежесть

Ингредиенты:

1 апельсин або лимон

1 литр воды

1/2 чайной ложки экстракта ванили (опционально)

Возьмите апельсин или лимон и нарежьте его на тонкие кружочки. Разместите их в большую миску с водой. Для дополнительного аромата можно использовать экстракт ванили. Оставьте этот раствор на ночь или в течение нескольких часов перед использованием.

Лаванда та розмарин

Ингредиенты:

2 ст. ложки сушеной лаванды

2 ст. ложки сушеного розмарина

1 литр воды

Смешайте лаванду и розмарин в большой кастрюле с водой. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь и дайте настояться в течение 10-15 минут. Процедите и оставьте отвар для охлаждения перед использованием.

М'мятно-чайное удовольствие

Ингредиенты:

4 чайные ложки черного чая

1/4 стакана свежей мяты

1 литр воды

Чай и мяту залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут. Процедите и охлаждайте. Этот освежитель идеально подходит для весенне-летнего сезона.

Яблочная свежесть с корицей

Ингредиенты:

2 яблока

2 палочки корицы

1 литр воды

Нарежьте яблоки тонкими кружочками и добавьте вместе с корицей в воду. Доведите до кипения, убавьте огонь и дайте настояться в течение 20 минут. Процедите и оставьте охлаждаться.

Экзотический аромат с имбирем и ванили.

Ингредиенты:

1 корень имбиря (нарезанный)

1 ванильная плодь (расщепленная)

1 литр воды

Имбирь и ваниль добавьте в воду и доведите до кипения. Убавьте огонь и дайте настояться в течение 15-20 минут. Процедите и оставьте охлаждаться перед использованием.

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