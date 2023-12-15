Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился универсальным рецептом котлет, которые можно готовить из разных видов мяса.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусные и сочные котлеты из индейки – эту же пропорцию можно использовать для любых котлет.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

800 г индейки (филе бедра)

90 г белого хлеба

50 г сливок или молока

120 г жареного лука

1 яйцо

соль – 9 г

перец черный молотый – по вкусу

мука на подпил

растительное масло для жарки

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский уточнил, что если будете готовить котлеты из жирных сортов мяса, то лучше использовать именно молоко, а не сливки, и использовать меньше растительного масла для жарки.

Лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит, нарезает произвольно и обжаривает на слабом огне до прозрачности, чтобы он едва начал румяниться.

Отвешиваем 120 г жареного лука, добавляем мякоть хлеба и заливаем сливками или молоком.

Мясо "Мастер Шеф" Владимир Ярославский зачищает от кожи, режет кусочками и пропускает через мелкую решетку мясорубки один раз. После этого через мясорубку пропускаем хлеб с луком, перемешиваем с мясом и еще раз пропускаем фарш через мелкую решетку (или 3 раза через более крупную). Добавляем в фарш соль, перец, яйцо и хорошо все вымешиваем.

Далее формируем котлеты желаемой формы, обваливаем их в муке и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла с обеих сторон. После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет котлеты доходить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут.

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