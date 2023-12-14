Еда прилипает к сковороде – это проблема, знакомая всем без исключения, но ее можно решить и при этом не тратить средства на новую посуду.

Если еда прилипает к сковороде, с ней можно сделать один простой фокус, который проверен годами и многими хозяйками.

Способ, который поможет решить проблему, довольно прост. Итак, чтобы еда не прилипала к сковороде, нужно предварительно прокалить ее солью.

Сначала поверхность сковороды необходимо обезжирить. То есть, просто промыть посуду мягкой губкой с моющим средством.

Затем сковороду ставим на плиту и нагреваем. Следующий шаг в способе, чтобы еда не прилипала к сковороде – кладем на раскаленную поверхность несколько ложек соли.

Слой соли должен полностью покрыть дно сковороды. Соль нужно периодически помешивать.

Еда прилипает к сковороде – как быстро и просто решить проблему.

Соль должна изменить цвет и стать немного желтоватой. Это займет около 10 минут. Когда соль полностью прокалится ее необходимо высыпать, а сковороду хорошо вытереть бумажным полотенцем, салфеткой или тряпкой. Следующий шаг, чтобы еда не прилипала к сковороде – немного смазываем дно и бока подсолнечным маслом (необходима буквально чайная ложка масла) и ставим снова на огонь, чтобы сковорода прогрелась и масло начало дымить.

Буквально через минуту выключаем плиту и снова тщательно протираем сковороду от остатков масла.

Этот способ уже помог миллионам хозяек и хозяев решить проблему, когда еда прилипает к сковороде.

Еда прилипает к сковороде – как быстро и просто решить проблему.

По словам хозяйок, эффект будет держаться долго и еда не будет прилипать к сковороде как минимум полгода.

Также опытные хозяйки советуют соль после прокаливания не выбрасывать – ее можно использовать для чистки посуды.

Отметим, что этот способ решения проблемы, когда пища прилипает к сковороде, также эффективен для вафельниц или казанов.

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