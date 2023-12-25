Запекание становится одним из самых популярных методов приготовления блюд, особенно в холодное время года. Мы рассмотрим три необычных, но эффективных способа отмыть стеклянные формы для запекания.

Содовый способ

Сода оказывается удивительным веществом для очищения и отмывания стекла. Для начала смешайте соду с некоторым количеством горячей воды, создавая пасту. Распределите пасту равномерно по всей внутренней поверхности стеклянной формы для запекания и оставьте на несколько часов или даже на ночь. Сода поможет разложить остатки жира и загрязнений, сделав их легкими для удаления. После этого промойте форму водой, и вы будете приятно удивлены результатом.

Лимонный экспресс-способ

Лимонная кислота оказывается эффективной при удалении известняковых отложений и жиров. Выжмите сок из лимона и распределите его по всей поверхности стеклянной формы. Оставьте в течение 30-60 минут. После этого добавьте немного соли и используйте губку или щетку для отмывания, тщательно обрабатывая всю поверхность. Добавление соли поможет улучшить эффект отчистки. После обработки промойте форму водой.

посуда

Уксусный секрет

Уксус также известен своими свойствами растворения жиров и известняковых отложений. Смешайте равные части уксуса и горячей воды и окуните стеклянную форму в полученный раствор. Оставьте на 1-2 часа. После этого используйте губку или щетку для отмывания и тщательно очистите всю поверхность. Уксус также оставит свежий аромат и успокаивающее чувство чистоты.

посуда

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