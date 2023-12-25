Стеклянные формы для запекания стали необходимыми аксессуарами в каждой кухне, однако они часто могут стать жертвами остатков пищи и загрязнений, которые трудно удаляются из стекла.

Запекание становится одним из самых популярных методов приготовления блюд, особенно в холодное время года. Мы рассмотрим три необычных, но эффективных способа отмыть стеклянные формы для запекания.

Содовый способ

Сода оказывается удивительным веществом для очищения и отмывания стекла. Для начала смешайте соду с некоторым количеством горячей воды, создавая пасту. Распределите пасту равномерно по всей внутренней поверхности стеклянной формы для запекания и оставьте на несколько часов или даже на ночь. Сода поможет разложить остатки жира и загрязнений, сделав их легкими для удаления. После этого промойте форму водой, и вы будете приятно удивлены результатом.

Лимонный экспресс-способ

Лимонная кислота оказывается эффективной при удалении известняковых отложений и жиров. Выжмите сок из лимона и распределите его по всей поверхности стеклянной формы. Оставьте в течение 30-60 минут. После этого добавьте немного соли и используйте губку или щетку для отмывания, тщательно обрабатывая всю поверхность. Добавление соли поможет улучшить эффект отчистки. После обработки промойте форму водой.

Уксусный секрет

Уксус также известен своими свойствами растворения жиров и известняковых отложений. Смешайте равные части уксуса и горячей воды и окуните стеклянную форму в полученный раствор. Оставьте на 1-2 часа. После этого используйте губку или щетку для отмывания и тщательно очистите всю поверхность. Уксус также оставит свежий аромат и успокаивающее чувство чистоты.

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