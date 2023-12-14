Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как самостоятельно засолить красную рыбу. Рецепт очень прост, а рыбка получается невероятно вкусной.

Для засолки рыбы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

красная рыба (лосось, форель, горбуша, нерка и т.п.) – примерно 1.2 кг

соль морская – 2 ст.л.

перец черный молотый

немного оливкового масла

цедра лимона или лайма

сахар – 1 ст.л.

виски или другой алкоголь (бренди, джин, коньяк, водка) – 2 ст.л. (но можно без него)

специи по вкусу (кориандр и можжевельник, чабрец/розмарин)

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит рыбу от кожи и удаляет из нее кости.

Смешиваем соль с сахаром и посыпаем этой смесью рыбу с обеих сторон, немного сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем цедрой лайма или лимона, черным молотым перцем, поливаем алкоголем и добавляем специи. По желанию можно добавить свежие травы, хорошо помяв их руками.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский накрывает рыбу пищевой пленкой и отправляет ее на ночь в холодильник. Утром шеф-повар просто достает рыбу и протирает ее полотенцем.

На этом этапе рыба уже готова, но чтобы она идеально дозрела, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует снова завернуть ее в пленку и дать ей полежать в холодильнике еще минимум до вечера.

Хранить засоленную рыбу следует либо завернутой в пленку, либо в плотном контейнере до 7 дней в холодильнике. Также ее можно заморозить.

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