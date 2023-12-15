Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить тосты из гуакамоле для любителей соленых блюд на завтрак, а также сырники с йогуртом – для любителей сладкого.
Для приготовления тостов из гуакамоле эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- спелый авокадо – 1 шт.
- помидор – 1 шт. (небольшой)
- рубленая кинза – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- щепотка острого перца
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- цельнозерновой хлеб – 60-80 г
Мякоть авокадо разминаем вилкой, добавляем мелко нарезанный помидор, имельченную кинзу, лимонный сок, соль, черный перец и все перемешиваем. Намазываем гуакамоле на кусочек хлеба, а сверху по желанию посыпаем острым перцем.
К такому завтраку звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует также добавить листовой салат, зелень и несколько поджаренных ломтиков сыра тофу.
Для приготовления сырников с йогуртом эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет:
- 150-200 г творога жирностью 5-9%
- 40 г овсяных хлопьев быстрого приготовления или овсяной муки (можно хлопья смешать с ложкой отрубей и молотыми семенами льна)
- 1-2 яйца (в зависимости от консистенчих творога)
- 10 г изюма
- 70 г белого йогурта
Творог, овсяную муку и яйцо смешиваем либо вручную, либо перебиваем блендером – должна получиться плотная однородная масса. Добавляем изюм и перемешиваем. Формируем сырники и обжариваем их на сковороде. Готовые сырники эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поливает йогуртом и посыпает свежими или морожеными ягодами.
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